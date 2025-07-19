В России призвали работодателей не бояться поливоркинга

Российским работодателям стоит поменять свое отношение к поливоркингу (параллельной занятости на нескольких рабочих местах), который до сих пор воспринимается ими как угроза лояльности и фокусу сотрудников, заявила гендиректор консалтинговой компании «Лаборатория трендов» Елена Пономарева в комментарии для Lenta.ru. По ее словам, такой формат занятости позволяет специалистам быть более гибкими.

Кто-то называет такое совмещение фрилансом, кто-то — проектами по интересу, кто-то вообще никак не называет, чтобы не тревожить руководство. Однако все это и есть поливоркинг, — объяснила Пономарева.

Ранее управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев заявил о незаконности штрафов за опоздание на работу. По его словам, подобная мера не может быть применена, так как по ТК РФ такое нарушение трудовой дисциплины не облагается денежными взысканиями. Даже если штрафы прописаны в локальных договорах, они все равно остаются незаконными, подчеркнул эксперт. За опоздание сотруднику может быть сделано замечание или выговор, а также вынесено решение об увольнении, добавил он.