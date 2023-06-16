В России придумали прибор для ремонта трещин на МКС Российские специалисты разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Ученые Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН) разработали прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности поврежденных космических аппаратов и устранять в них трещины. Эта информация следует из документов, размещенных в базе данных Роспатента. Там отмечается, что помимо устранения трещин, прибор также будет определять их наличие.

Изобретение относится к области космонавтики, в частности к получению тонких пленок тепловой энергией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), для устранения микротрещин на поверхности корпуса космических летательных аппаратов (КЛА), — говорится в материале.

Для определения наличия трещин в прибор после установки на поверхность космического аппарата будет закачиваться инертный газ. Снижение давления в камере будет говорить о том, что в месте установки устройства присутствует трещина.

Утечка воздуха была зафиксирована на Международной космической станции (МКС) в 2019 году. Космонавтам удалось установить, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда», где затем была обнаружена трещина в несколько сантиметров. Ее неоднократно заклеивали. Позднее стало известно о второй трещине и еще трех вероятных местах утечки воздуха. Они были загерметизированы.

Ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о намерении продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. После этого отработавшая станция будет затоплена в Тихом океане, это намечено на январь 2031 года.