NASA планирует затопить МКС в Тихом океане

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщили о намерении продолжить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года, сообщает CNN. После чего отработавшая станция будет затоплена в Тихом океане, это намечено на январь 2031 года.

Местом затопления станции, скорее всего, станет так называемая Точка Немо — это наиболее удалённое от суши место в Тихом океане. Как сообщил телеканал, данный район также известен как кладбище космических кораблей, он находится в 4828 километрах от восточного побережья Новой Зеландии и в 3218 километрах к северу от Антарктиды. Ближайший участок суши от океанского полюса недоступности находится на расстоянии 2688 км.

По сведениям СМИ, с 1971 года основными космическими державами, в числе которых США, Россия, Япония и ряд европейских стран, в этом районе было сброшено более 263 единиц космического мусора.

Как следует из отчёта NASA, списание этого объекта намечено на январь 2031 года. В документе сказано, что МКС будет выполнять манёвры, которые обеспечат ей «безопасный вход в атмосферу».

Ранее директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда» на МКС работают NASA и Роскосмос. Она добавила, что если не удастся устранить утечку, то рассматривается вариант полной изоляции отсека. В Роскосмосе сообщили, что средства для устранения негерметичности в промежуточной камере модуля «Звезда» доставят на ближайшем грузовом корабле «Прогресс».