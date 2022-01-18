В NASA не исключили изоляцию модуля «Звезда» на МКС из-за утечки воздуха

Над устранением утечки воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) работают NASA и Роскосмос, заявила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс. Она добавила, что если не удастся устранить утечку, то рассматривается вариант полной изоляции отсека. Об этом сообщают «Известия».

В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль, — пояснила Гейтенс.

В пресс-службе Роскосмоса добавили, что средства для устранения негерметичности в промежуточной камере модуля «Звезда» доставят на ближайшем грузовом корабле «Прогресс».

Средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки, — сказано в заявлении.

Летом прошлого года эксперты из России и NASA определили несколько возможных мест утечки воздуха в модуле «Звезда». Для устранения причин Роскосмос образовал специальную комиссию, а также совместную рабочую группу с NASA.

Ранее сообщалось, что астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн весной 2029 года подлетит к Земле на очень близкое расстояние. Он достигнет орбиты геостационарных спутников, предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС).