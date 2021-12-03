В России предложили резко повысить штрафы

Система штрафов в России во многом неэффективна, считает автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов. По его мнению, Россия должна учитывать зарубежный опыт, и размер штрафов необходимо привязать к прожиточному минимуму. Таким образом наказание будет соразмерно доходу нарушителя, что позволит снизить число правонарушений.

Российский рубль, как и другие валюты, со временем обесценивается. По этой причине штрафы, как мотивация не нарушать закон, постепенно теряют силу, поскольку их значимость для населения уменьшается, считает Давыдов. За 20 лет уровень жизни в России существенно изменился, а размер штрафов остался прежним. К примеру, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч в 2002 году составлял 500 рублей, а величина прожиточного минимума в 1-м квартале того же года — 1 719 рублей. С тех пор прожиточный минимум вырос в семь раз, а наказание за это правонарушение осталось таким же.

Таким образом российский бюджет не защищен от ежегодного обесценивания поступлений по данной статье. Однако даже если сейчас резко повысить все штрафы, это не избавит государство от необходимости со временем снова их актуализировать. Этот процесс требует времени и усилий.

По мнению Дмитрия Давыдова, за основу можно взять опыт Казахстана, где с 90-х годов прошлого века введен так называемый месячный расчетный показатель (МРП), на основании которого исчисляются штрафы, налоги и другие платежи в бюджет. Этот показатель ежегодно устанавливается государством и привязан к актуальной стоимости национальной валюты. Кроме того, пример Казахстана показателен для России еще и потому, что темпы инфляции и девальвации валют в обеих странах близки друг к другу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Например, в 2014 году в Казахстане был введен штраф за незаконное использование мобильного телефона за рулем в размере 5 МРП, что на тот момент составляло 9 260 тенге (≈1 800 рублей). В 2021 году этот штраф составляет уже 14 585 тенге (≈2 500 рублей), то есть увеличился исключительно благодаря использованию МРП на 57,5% за семь лет. При этом величина прожиточного минимума в Казахстане за этот же период увеличилась на 71,8%: с 19 966 тенге в 2014 году до 34 302 тенге в 2021 году (для сравнения в России за этот же период прожиточный минимум вырос на 51,6%). Уровень жизни в Казахстане не превышает уровня в России: в 2021 году минимальная заработная плата в Казахстане на 40% меньше, чем в России, 42 500 тенге ≈7 350 рублей. Но несмотря на это, последовательный рост штрафов в связи с девальвацией и инфляцией является там нормой жизни», — отмечает бизнесмен.

Ежегодно государство из-за девальвации и инфляции увеличивает свои расходы на социальные пособия и зарплаты бюджетникам и госслужащим. Но при росте доходов нарушители порядка не испытывают абсолютно никакой дополнительной финансовой нагрузки. Поэтому в России необходимо разработать специальный показатель, учитывающий инфляцию и девальвацию, считает Давыдов. При этом штрафы будут исчислять не в рублях, как сейчас установлено КоАП, а в этом показателе. Как альтернативный вариант, предлагается привязать размер штрафа к прожиточному минимуму.

Таким образом размер штрафов в России будет всегда соответствовать текущей экономической ситуацией в стране, а бюджет не будет ежегодно терять деньги.

«При необходимости государство всегда сможет увеличить или уменьшить размер штрафов на основании анализа эффективности их воздействия, но устанавливать их не в рублях, а в показателях. При таком подходе у государства сохранятся все существующие механизмы дифференциации административной ответственности в зависимости от общественной вредности каждого конкретного правонарушения», — добавил автор проекта.

Перевод всех существующих размеров штрафов в другую единицу измерения позволит превратить всегда актуальный размер штрафов в один из сдерживающих факторов от совершения правонарушений. Однако реализация этих инициатив невозможна без законодательной поддержки со стороны государства, считает Давыдов.