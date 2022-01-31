В России предложили резко повысить пособие по уходу за инвалидом

По состоянию на 2022 год специальное пособие для ухаживающего за инвалидом первой группы в России составляет 1200 рублей, то есть 8,6% от МРОТ. Однако условием получения даже этой небольшой суммы является полное прекращение трудовой деятельности. Мизерное пособие, потеря рабочего места и полный запрет на трудовую деятельность создают крайне неблагоприятные условия для тех, кто решил посвятить себя уходу за тяжелобольным близким человеком. Автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов считает, что России необходимо изменить подход к оказанию помощи семьям инвалидов.

С одной стороны, инвалидизация выбивает из профессиональной деятельности не только самих инвалидов, но и их близких. Кроме того, слабая поддержка оказывающим уход родственникам вынуждает гораздо чаще прибегать к услугам социальных работников и даже отказываться от инвалидов, передавая их полностью на попечение интернатов. Недавно был принят закон, согласно которому родственник, ухаживающий за инвалидом первой группы, имеет право на основании коллективного договора получить дополнительные неоплачиваемые отпуска в количестве не более 14 дней в году. Это положительный шаг, но этих мер недостаточно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве примера более успешной политики в отношении инвалидов Дмитрий Давыдов приводит опыт Ирландии, где работник имеет право взять специальный неоплачиваемый отпуск по уходу за тяжелобольным в количестве до 104 недель (подряд или вразброс). Если член семьи, друг или коллега получил инвалидность и нуждается в постоянном уходе для поддержания жизнедеятельности, то работодатель по заявлению сотрудника, отработавшего в компании не менее 12 месяцев без перерыва, обязан отпустить его на запрашиваемый период с сохранением рабочего места. При этом какая-либо дискриминация, в том числе ухудшение условий труда, не допускаются.

Сотрудник, отправившийся в отпуск по уходу в Ирландии, может получать выплаты из Фонда социального страхования в размере 225 евро в неделю, плюс 20–48 евро в неделю за каждого зависимого от него ребёнка. При отсутствии страховых отчислений в нужном размере он также может получить аналогичное пособие по другой программе. Сумма составляет 55% от минимальной заработной платы.

Но самое важное заключается в том, что при получении пособия ухаживающему разрешается работать не более 18,5 часа в неделю, получая чистый доход не более 332,5 евро в неделю (89% от минимального дохода). Таким образом, каждый, кто пожелает проявить заботу об инвалиде, может сделать это, не переживая за своё рабочее место, по возможности работать на парт-тайм и в итоге получать достойное содержание на тот период жизни, который он посвятил уходу за близким человеком, — отмечает автор проекта.

Более низкое пособие по уходу за взрослым инвалидом в Великобритании (67,6 фунта в неделю), однако получающий его также может работать, хотя и ограничен недельным доходом в 128 фунтов, что составляет около 41% от минимальной заработной платы. При этом он обязан посвящать не менее 35 часов в неделю уходу за больным. В Швеции пособие по уходу за ребёнком-инвалидом в 2021 году составляло от 2,4 до 9,9 тысячи крон (20,3–81,3 тысячи рублей) в зависимости от того, в какой степени ребёнок нуждается в уходе. Назначенная сумма может быть распределена между родителями. При этом оба родителя могут продолжать работать независимо от уровня их дохода. Работодатель в Швеции обязан предоставить возможность на сокращение количества рабочих часов максимум на 25% по заявлению родителя ребёнка-инвалида.

По мнению Дмитрия Давыдова, в России следует установить пособие для родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства в размере 85% от МРОТ (11 807 рублей на 2022 год). Также предлагается установить пособие для ухаживающих за взрослыми инвалидами первой группы в размере 25% от МРОТ (3473 рубля на 2022 год).

Из-за роста цен размер помощи от государства на уход за инвалидами уменьшается. Предлагаемая привязка пособия к МРОТ актуализирует его по отношению к нынешней экономической ситуации и позволит сохранить актуальность на годы вперёд. Во всех перечисленных выше странах происходит ежегодное повышение пособия по уходу за инвалидами по причине инфляции. Государство было готово установить вышеуказанные пособия в размере 89% и 28% от МРОТ в 2019 и 2008 годах. Для предлагаемых 85% и 25% в 2022 году существенных барьеров не наблюдается. Финансирование повышения пособия за счёт его привязки к проценту от МРОТ можно осуществить за счёт нашего предложения по привязке штрафов к макроэкономическим показателям, — отмечает он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кроме того, получающим вышеуказанные пособия по уходу за инвалидами следует разрешить работать и получать легальный доход, не превышающий 85% от МРОТ, при условии, что работе уделяется не более 70 часов в месяц, считает Давыдов. А прямым прямым родственникам, ухаживающим за инвалидами первой группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства, нужно предоставить возможность работать на 25% меньше от стандартного рабочего времени, без оплаты, но с сохранением рабочего места. По согласованию с работодателем это может быть либо сокращённый рабочий день, либо сокращённая рабочая неделя, либо неоплачиваемый отпуск, включая 14 уже разрешённых дней.

Реализация указанных инициатив позволит вовлечь ухаживающих за инвалидами в социально-экономическую деятельность, однако она невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.