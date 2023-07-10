В России появились трамваи с автоматическим контролем скорости В Екатеринбурге представили трамваи с автоматическим контролем скорости

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российский трехсекционный трамвай двухстороннего движения на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили первый в России низкопольный трехсекционный трамвай 71-932 «Невский» с автоматическим контролем скорости. Руководитель пресс-службы «ПК Транспортные системы» Ирина Щепина рассказала «КП-Екатеринбург», что первые 12 таких трамваев уже вышли на линии в Санкт-Петербурге, обеспечив движение от станции метро «Ладожская» до станции «1905 года».

Система контролирует скорость и не дает машинисту разгоняться больше разрешенного значения. Если система видит, что впереди препятствие или трамвай по габаритам не пройдет, то она сама останавливает состав, — отметила Щепина.

В первую очередь трамваи приспособлены к маршрутам, где нет разворотных колец. Для этого с каждой стороны есть по кабине для водителя: благодаря этому транспорт может ехать как вперед, так и назад.

Кроме того, специальная система распознает, не потерял ли сознание машинист и контролирует ли он управление. Так, она подает сигналы, если водитель надолго закрыл глаза, держит в одной руке кружку или сигарету. В ответ на оповещение водитель должен нажать на кнопку, чтобы транспорт не начал останавливаться. В трамвае также предусмотрена система для людей с ограниченными возможностями и датчик дождя, который автоматически включает стеклоочиститель.

Пока поставлять трамваи в другие города не планируется, хоть в компании, разработавшей составы, и отмечают интерес к ним. Транспорт на 95% состоит из отечественных компонентов, а оставшиеся пять процентов были предоставлены Китаем и Индией.

Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров ранее открыли после реконструкции станцию МЦД «Площадь трех вокзалов». Строителям удалось на полтора года раньше закончить работы. Они возвели новые пути и эстакады, которые будут использоваться на линии МЦД-2 и перспективной МЦД-4.