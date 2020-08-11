В России потери от алкоголизма трёхкратно превышают доход от продаж

https://static.news.ru/photo/3a67f878-dbcf-11ea-ae46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России потери от употребления алкогольной продукции почти в три раза превышают доходы от акцизных сборов, заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Такую информацию врач представил в ходе форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Так, акцизные сборы от алкоголя составляют около 30 млрд рублей в год, тогда как потери от алкоголизма — порядка 80 млрд в год.

Вот как бы нам эти цифры хотя бы уравнять на первом этапе, чтобы потери от потребления алкоголя хотя бы снизились до тех доходных мер от акцизных сборов, — отметил Брюн, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что продажи алкоголя уменьшились на 15% за период с марта по июль 2020 года по сравнению с данными за 2019 год.

В марте 2020 года спрос россиян на алкоголь в рознице и заведениях общественного питания был чуть больше, чем за март 2019 года. Однако приблизительно к середине апреля 2020 года продажи стали снижаться, причём не постепенно, а затем вновь начали понемногу повышаться.

Тем не менее спрос на алкоголь не приблизился к показателям 2019 года даже к середине июля 2020 года. Кроме того, цена на спиртосодержащие напитки уменьшилась с марта по июль 2020 года по сравнению с предыдущим годом почти на 2%.