В России открылось самое северное в мире почтовое отделение

На острове Гукера, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, заработало самое северное в мире отделение «Почты России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Архангельской области.

Почтовое отделение 163110 открыто в бухте Тихая на территории национального парка «Русская Арктика». Оно будет работать с июня по сентябрь, когда в бухту заходят корабли с туристами. Оттуда путешественники смогут передать привет родным и друзьям и отправить им открытки с арктическими видами.

После окончания круизного сезона вся корреспонденция будет переправляться в центральное почтовое отделение Архангельска.

Ранее сообщалось, что «Почта России» запустила новый сервис для госструктур и компаний. Адресованная им корреспонденция будет оцифровываться и пересылаться в электронном виде.