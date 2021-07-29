В России открылось самое северное в мире почтовое отделение

На острове Гукера, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа, заработало самое северное в мире отделение «Почты России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Архангельской области.
Почтовое отделение 163110 открыто в бухте Тихая на территории национального парка «Русская Арктика». Оно будет
После окончания круизного сезона вся корреспонденция будет переправляться в центральное почтовое отделение Архангельска.
Ранее сообщалось, что «Почта России» запустила новый сервис для госструктур и компаний. Адресованная им корреспонденция будет оцифровываться и пересылаться в электронном виде.