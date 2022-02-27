В России началась шестидневная рабочая неделя

В России начинается шестидневная рабочая неделя, рабочий день в субботу будет на час короче. Как напомнила РИА Новости эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта. После этого россиян ждут три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.

Эксперт уточнила , что шестидневка в марте будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. При этом рабочий день в субботу может быть сокращён на один час, так как является предпраздничным.

Ранее россиянам напомнили, что в последний день зимы начнётся Масленица, которая продлится с 28 февраля по 6 марта. Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом. Но празднуют россияне все семь дней. В пищу уже не стоит употреблять мясо, зато можно есть сыр, творог, масло и другие молочные продукты.

Ежегодно Масленицу отмечают в разные даты, что связано с главным церковным праздником — Пасхой. В 2022 году она выпадает на 24 апреля, а до этого верующие соблюдают Великий пост. Своё название этот праздник получил после Крещения Руси. С одной стороны, он привязан к церковному календарю, а с другой содержит множество языческих обычаев, включая сожжение чучела как всего плохого накопившегося за год.