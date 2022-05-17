В России может появиться новая льгота для дошкольников Госдума в первом чтении одобрила законопроект о бесплатном проезде на электричках детей до семи лет

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Нижняя палата парламента РФ приняла в первом чтении законопроект о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от пяти до семи лет включительно, сообщает ТАСС. По действующему законодательству билеты для детей данной возрастной категории необходимо оплачивать целиком. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие нормативного акта станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми.

Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров, — говорится в сопроводительных материалах к документу.

Парламентарии также отмечают, что сегодня только в 48 регионах предусмотрена частичная оплата проезда детей с пяти до семи лет. Скидка составляет от 50 до 75% от действующего тарифа. Соответственно в тех субъектах федерации, где такой льготы нет, родители вынуждены оплачивать билет в полном объеме.

Ранее стало известно, что дети военнослужащих, раненных или погибших во время спецоперации России на Украине, смогут воспользоваться льготным правом на получение высшего образования уже в предстоящем учебном году. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределённых каждому учреждению.