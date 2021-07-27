В России могут ввести единые критерии для многодетных семей

Депутаты фракции «Единая Россия» планируют внести в восьмом созыве Государственной Думы единые критерии для многодетных семей. Об этом «Парламентской газете» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева.

Как отметила Окунева, депутаты предлагают некоторые региональные льготы для многодетных семей распространить на всю страну, а также ввести для них единое удостоверение.

В частности, по её словам, такие семьи смогут претендовать на возможность получения денежного эквивалента взамен земельного участка, субсидии на монтаж газопровода в частном доме, скидки на дополнительное образование детей, льготы родителям на проезд, компенсацию на покупку школьной формы.

Считаю, что нужно утвердить новый перечень мер поддержки, которая будут носить экстерриториальный характер. Также необходимо будет прописать финансовую помощь со стороны федерального бюджета регионам, если они не могут исполнить свои обязательства перед многодетными, — отметила Окунёва.

Депутаты также предлагают давать статус многодетной семье, где растут три и более несовершеннолетних ребёнка (в том числе усыновлённые, а также пасынки и падчерицы) в возрасте до 18 лет, а также студентов дневных отделений вузов не старше 23 лет.

Ранее сообщалось что правительство России дополнительно направило семнадцати регионам 1,44 млрд рублей на выплаты семьям, в которых воспитываются трое и более детей. Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года.