В России могут начать штрафовать за превышение скорости в 1 км/ч

https://static.news.ru/photo/1970f9ca-2dd8-11eb-9a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с инициативой отменить порог превышения скорости, не подпадающий под штраф, и фиксировать правонарушения уже при движении на 1 км/ч быстрее, чем предписано правилами для соответствующего участка дороги.

По мнению Васильева, нарушителем правил дорожного движения является любой водитель, который превышает скорость движения, пусть даже всего на 1 км/ч. Он предложил, в частности, в корне изменить подход к оценке того, что является превышением скорости и какого водителя можно считать злостным нарушителем. Сейчас, по его словам, таковым считают гражданина, который просто систематически не платит штрафы, копит их, однако это неверный подход, пишут «Известия».

Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти, — сказал член комитета.

Отметим, что разговоры о снижении так называемого нештрафуемого порога скорости в Госдуме ходят уже достаточно давно. При этом ранее эти разговоры наталкивались на противоречивую реакцию. В этот раз сомнения по поводу инициативы выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Прежде, чем выходить с такой инициативой, правильно было бы ее проработать всесторонне, запросить мнение автоэкспертов, выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать, — сказал спикер.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Госдуме выступали с инициативой снизить нештрафуемый порог превышения разрешённой скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Депутаты данную инициативу не поддержали из-за потенциальных ошибок и коррупционных рисков.

Автоюрист Дмитрий Славнов ранее раскритиковал идею снизить порог до 1 км/ч. По его мнению, введение таких штрафов может привести к обратному эффекту — количество ДТП только возрастёт.