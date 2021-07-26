В России появятся новые условия замены загранпаспортов

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Общее число сотрудников правоохранительных органов, осуждённых за преступления, снижается каждый год. Это выяснили журналисты «Дождя», которые получили от Верховного суда данные по всем приговорам силовикам за последние 10 лет.

Телеканал отмечает, что падение числа приговоров — общая тенденция в России. Так, в 2010 году суды вынесли 2627 обвинительных приговоров против представителей силовых структур, а в 2018 году — 2121,...