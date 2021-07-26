16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В России появятся новые условия замены загранпаспортов

13:51, 26 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Загранпаспорта после смены фамилии или пола надо будет менять в течение полугода, иначе они станут недействительными. Об этом заявил РИА Новости глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Загранпаспорта россиян будут признаваться недействительными через полгода после смены фамилии, имени, даты рождения или пола — такое положение содержится в одобренном прaвкомиссией законопроекте, — говорится в сообщении агентства.

Срок оформления российского паспорта тем врeменем планируют сократить до пяти дней. Сейчас процедура занимает от 10 до 30 суток.

Ранее сообщалось, что для россиян, проживающих за рубежом, изменятся правила выдачи заграничных паспортов. Утверждалось, что с 30 мая для получения нового документа таким гражданам придётся вернуться на родину.

В МИД России данную информацию опровергли.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео