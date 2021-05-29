В МИД опровергли изменения в правилах выдачи загранпаспортов

Никаких изменений в порядке выдачи заграничных паспортов россиянам, проживающим за рубежом, не введено. С опровержением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
По её словам, появившаяся информация о нововведениях вызвана тем, что документ невнимательно прочли или недопоняли.
Те, кто имеет российское гражданство и живёт за пределами родины, могут по-прежнему оформлять документ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях,
При наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания, — пояснила Захарова.
Ранее «Парламентская газета» сообщила о том, что для россиян, проживающих за рубежом, изменятся правила выдачи заграничных паспортов. Утверждалось, что с 30 мая для получения нового документа таким гражданам придётся вернуться на родину.
Впоследствии издание изменило текст публикации, удалив неверную информацию.