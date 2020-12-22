В России будет восстановлена система вытрезвителей

https://static.news.ru/photo/2a95c312-442a-11eb-a6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Веленгурин/ТАСС

Во вторник, 22 декабря, депутаты Государственной думы приняли законопроект, в соответствии с которым в стране будет восстановлена система вытрезвителей. В первом чтении правовая норма была одобрена парламентариями ещё в ноябре 2019 года.

В законе отмечается, что за органами государственной власти в регионах и органами местного самоуправления следует закрепить полномочия, которые позволят им оказывать помощь гражданам, которые оказались в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Также в документе говорится, что субъекты РФ смогут создавать в порядке, установленном законом региона, и организовывать деятельность специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам. То есть восстанавливать вытрезвители.

Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнёрстве. Вытрезвители будут платными. Деньги за нахождение в медицинском учреждении будут брать с попавшихся в нетрезвом виде граждан. Регионы получат право открывать вытрезвители, которые по всей стране были закрыты девять лет назад, с 1 января 2021 года, передаёт «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума приняла закон о введении единого короткого телефонного номера 112 для всех экстренных служб.

Ранее единая система вызова экстренных служб работала в 56 регионах РФ, теперь она будет распространена на всю страну.