Росздравнадзор одобрил для применения в России тест на коронавирус, разработанный совместно с российскими и японскими специалистами.
Тест был создан ООО «Медпромресурс» для продвижения новой российско-японской системы для выявления COVID-19.
В настоящий момент ООО «Медпромресурс» осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Система будет использоваться для диагностики коронавируса COVID-19 как в России, так и за её пределами, — заявили в Российском фонде прямых инвестиций.
NEWS. Ru писал, что турецкие власти отправили в США 500 тысяч наборов для проверки на коронавирус. Также партию тестовых наборов в США отправил основатель Alibaba Джек Ма. Бизнесмен пожелал американским друзьям всего наилучшего.
В настоящий момент в мире зарегистрировано 219 583 заражённых коронавирусом. Скончались 8928 человек, поправились — 84 801 пациентов. Сообщается, что в Иране от коронавируса каждые десять минут умирает человек.
В России — 147 человек заразились, шесть — поправились.
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