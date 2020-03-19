https://static.news.ru/photo/c5f87e90-69eb-11ea-9aa2-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Global Look Press

Росздравнадзор одобрил для применения в России тест на коронавирус, разработанный совместно с российскими и японскими специалистами.

Тест был создан ООО «Медпромресурс» для продвижения новой российско-японской системы для выявления COVID-19.

В настоящий момент ООО «Медпромресурс» осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Система будет использоваться для диагностики коронавируса COVID-19 как в России, так и за её пределами, — заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

NEWS. Ru писал, что турецкие власти отправили в США 500 тысяч наборов для проверки на коронавирус. Также партию тестовых наборов в США отправил основатель Alibaba Джек Ма. Бизнесмен пожелал американским друзьям всего наилучшего.

В настоящий момент в мире зарегистрировано 219 583 заражённых коронавирусом. Скончались 8928 человек, поправились — 84 801 пациентов. Сообщается, что в Иране от коронавируса каждые десять минут умирает человек.

В России — 147 человек заразились, шесть — поправились.