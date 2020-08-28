В Росси выявлено 4829 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские медики выявили ещё 4829 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 980 405 человек. Такие данные на утро, 28 августа, приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В настоящее время количество активных больных в России составляет 165 025 человек. Выздоровели 798 466 пациентов, из них 5905 за последние сутки. Скончались 16 914 заражённых, в том числе 110 — за последние 24 часа.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пожилые люди составляют 80% от всех умерших из-за коронавируса пациентов в России. Она добавила, что у заболевших с бессимптомным течением COVID-19 также может формироваться иммунитет. При этом Попова сообщила, что эпидпроцесс в стране «абсолютно управляем».

Как писал NEWS.ru, с наступлением осени и сезонным ухудшением погоды россияне рискуют в очередной раз столкнуться с проявлениями депрессии. В этом году недуг может затронуть куда больше людей, чем прежде: ситуация усугубляется продолжающейся пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом. На эмоциональный фон также влияет и «выход на сцену» других традиционных для холодного времени года болезней — таких, как грипп.