Тройное комбо: пандемия, кризис и осень погрузят россиян в депрессию

С наступлением осени и сезонным ухудшением погоды россияне рискуют в очередной раз столкнуться с проявлениями депрессии. В этом году недуг может затронуть куда больше людей, чем прежде: ситуация усугубляется продолжающейся пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом. На эмоциональный фон также влияет и «выход на сцену» других традиционных для холодного времени года болезней — таких, как грипп. С какими симптомами психического расстройства могут столкнуться жители РФ и как предотвратить его появление, выяснял NEWS.ru.
Психологическое состояние сильно зависит от солнечного света: чем его больше, тем лучше настроение и тем энергичнее человек себя чувствует. Причём в России как в северной стране дефицит инсоляции ощущается сильнее, чем в южных государствах. Кроме того, существенное эмоциональное давление на людей оказывают негативные экономические факторы, рассказал NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.
По его словам, дефицит солнечного света предстоящей осенью, продолжающаяся пандемия коронавируса и экономический кризис могут в совокупности привести к росту случаев депрессии у россиян. Последняя же представляет собой «вытесняемый страх перед жизнью». Это, в частности, ощущение бессилия перед некими реальными или воображаемым угрозами.
Все эти сообщения о коронавирусе и об экономическом кризисе тоже направлены на пробуждение страха. Такие сообщения провоцируют депрессию у многих людей. Они вызывают страх, страх вытесняется — люди боятся об этом думать. А вытесняемый страх порождает депрессию. Ещё становится меньше солнечных дней, в этом смысле — меньше энергии, а меньше энергии — больше страха. Сейчас ещё пойдёт гриппозная пора, будет много больных. Они будут ещё больше пугать. Соответственно, это тоже наложится, и действительно, многие будут впадать в депрессию.
Страдающие этим недугом люди боятся не только каких-либо угроз, но и осознания своих страхов: ведь иначе придётся предпринимать действия для решения тех или иных проблем. Кроме того, в таком болезненном состоянии человек избегает любой активности, добавил Рощин.
Чтобы избавиться от депрессии или предотвратить её, нужно осознать свои страхи, отметил психолог. То есть человек должен перестать отрицать их и называть ерундой то, чего он действительно боится. Следует подумать над тем, что можно сделать для преодоления проблем.
Депрессия может протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой формах, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев.
Если с эмоциональными колебаниями на фоне прочтения негативных новостей можно справиться самостоятельно, то при тревоге с регулярной бессонницей, потерей аппетита и суицидальными мыслями следует обратиться к врачу. Болезнь может сразу начаться с тяжёлой формы, отмечает эксперт.
Лёгкая — это колебания настроения, допустим, от той же погоды. Средняя — это когда такое пониженное настроение длится несколько суток, до двух недель, до месяца. И расстройства сна не тяжёлые, но есть, расстройства аппетита тоже есть, колебания веса, мрачный взгляд на вещи. А тяжёлая — это когда уже не хочется ни спать, ни есть, ни пошевелиться лишний раз, всё угнетено, болит, мысли мрачные, невозможно веселиться, нет желания жить.
Депрессия может потребовать лечения не только посредством бесед с психологом или психотерапевтом, но и приёма медикаментов, заключил Казаковцев.
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