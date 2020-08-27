Тройное комбо: пандемия, кризис и осень погрузят россиян в депрессию

С наступлением осени и сезонным ухудшением погоды россияне рискуют в очередной раз столкнуться с проявлениями депрессии. В этом году недуг может затронуть куда больше людей, чем прежде: ситуация усугубляется продолжающейся пандемией коронавируса и сопутствующим экономическим кризисом. На эмоциональный фон также влияет и «выход на сцену» других традиционных для холодного времени года болезней — таких, как грипп. С какими симптомами психического расстройства могут столкнуться жители РФ и как предотвратить его появление, выяснял NEWS.ru.

Психологическое состояние сильно зависит от солнечного света: чем его больше, тем лучше настроение и тем энергичнее человек себя чувствует. Причём в России как в северной стране дефицит инсоляции ощущается сильнее, чем в южных государствах. Кроме того, существенное эмоциональное давление на людей оказывают негативные экономические факторы, рассказал NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

По его словам, дефицит солнечного света предстоящей осенью, продолжающаяся пандемия коронавируса и экономический кризис могут в совокупности привести к росту случаев депрессии у россиян. Последняя же представляет собой «вытесняемый страх перед жизнью». Это, в частности, ощущение бессилия перед некими реальными или воображаемым угрозами.

Все эти сообщения о коронавирусе и об экономическом кризисе тоже направлены на пробуждение страха. Такие сообщения провоцируют депрессию у многих людей. Они вызывают страх, страх вытесняется — люди боятся об этом думать. А вытесняемый страх порождает депрессию. Ещё становится меньше солнечных дней, в этом смысле — меньше энергии, а меньше энергии — больше страха. Сейчас ещё пойдёт гриппозная пора, будет много больных. Они будут ещё больше пугать. Соответственно, это тоже наложится, и действительно, многие будут впадать в депрессию. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Страдающие этим недугом люди боятся не только каких-либо угроз, но и осознания своих страхов: ведь иначе придётся предпринимать действия для решения тех или иных проблем. Кроме того, в таком болезненном состоянии человек избегает любой активности, добавил Рощин.

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Чтобы избавиться от депрессии или предотвратить её, нужно осознать свои страхи, отметил психолог. То есть человек должен перестать отрицать их и называть ерундой то, чего он действительно боится. Следует подумать над тем, что можно сделать для преодоления проблем.

Депрессия может протекать как в лёгкой, так и в тяжёлой формах, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев.

Если с эмоциональными колебаниями на фоне прочтения негативных новостей можно справиться самостоятельно, то при тревоге с регулярной бессонницей, потерей аппетита и суицидальными мыслями следует обратиться к врачу. Болезнь может сразу начаться с тяжёлой формы, отмечает эксперт.

Лёгкая — это колебания настроения, допустим, от той же погоды. Средняя — это когда такое пониженное настроение длится несколько суток, до двух недель, до месяца. И расстройства сна не тяжёлые, но есть, расстройства аппетита тоже есть, колебания веса, мрачный взгляд на вещи. А тяжёлая — это когда уже не хочется ни спать, ни есть, ни пошевелиться лишний раз, всё угнетено, болит, мысли мрачные, невозможно веселиться, нет желания жить. Борис Казаковцев руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского

Депрессия может потребовать лечения не только посредством бесед с психологом или психотерапевтом, но и приёма медикаментов, заключил Казаковцев.