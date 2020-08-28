В Росрыболовстве заявили, что дефицита красной икры в магазинах РФ не будет

https://static.news.ru/photo/5e476988-e933-11ea-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских магазинах не предвидится дефицита продукции из лососёвых, в том числе красной икры, сообщения о росте цен искусственно нагнетают обстановку, следует из сообщения пресс-службы Росрыболовства.

Как уточняют в ведомстве, стоимость конечной продукции из лососёвых, в том числе красной икры, определяется длинной цепочкой каждого конкретного участника рынка. Никаких оснований для возникновения дефицита на сегодняшний день нет.

На холодильниках производителей много запасов прошлого года, нынешняя путина ещё не закончена и она принесёт определённые, ощутимые результаты, — подчеркнули в Росрыболовстве, передаёт ТАСС.

Некоторое время назад появилась информация о том, что красная икра в России в ближайшее время может серьёзно подорожать. Причиной этого стал крайне скудный улов лососёвых в 2020 году. О предстоящем росте отгрузочных цен на сырьё уже предупредили оптовые поставщики.

В целом цены могут подняться на 20–60%, однако окончательно они ещё не сформировались, писал NEWS.ru.