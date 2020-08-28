Поставщики предупредили о росте стоимости красной икры

https://static.news.ru/photo/2dc87818-e90d-11ea-937e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красная икра в России в ближайшее время может серьёзно подорожать. Причиной этого стал крайне скудный улов лососёвых в текущем году. О предстоящем росте отгрузочных цен на сырьё уже предупредили оптовые поставщики.

Цены могут подняться на 20-60%. Однако окончательно цены ещё не сформировались, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях.

То, что повышение цен на красную икру обсуждается, подтвердил управляющий партнёр Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, одна компания в 2019 году примерно в этот же период года продавала икру примерно по 2,3 тысячи рублей за килограмм, а сейчас стоимость может вырасти до 3 тысяч. Другой источник издания сообщил, что на рынке обсуждали поднятие оптовых цен и вовсе до 3,3 тысячи рублей за килограмм.

По данным Росрыболовства, в России по состоянию на 17 августа было выловлено более 220 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это вдвое (на 49%) меньше, чем за тот же период два года назад. Впрочем, сокращение неравномерное — в Камчатском крае на 54%, до 173 тысяч тонн, а в Сахалинской области, например, — на 39%, до 22 тысяч тонн.

В текущем году вылов лососёвых составит 300-350 тысяч тонн против ожидаемых 380 тысяч, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Неудачную путину лососёвых в этом году специалисты связывают с погодными факторами. Причём, это не исключительно российская проблема: та же ситуация и у добытчиков красной рыбы в США.

Помимо низкого улова у рыбаков выросли расходы на материалы и оборудование. Произошли незапланированные траты, связанные с пандемией коронавируса — среди прочего это оплата труда работников, которым пришлось соблюдать карантин. Всё это также повлияло на рост стоимости икры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что снижение производства икры лососёвых рыб произошло это на фоне увеличения объёмов изготовления заменителей этого деликатеса. Россияне нередко останавливают выбор именно на имитации икры. Главная причина — она гораздо дешевле. Но и пользы в ней, в отличие от настоящей икры, немного.