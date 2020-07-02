В Роспотребнадзоре одобрили идею об увеличении площади летних веранд

https://static.news.ru/photo/97364422-bcff-11ea-8823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение ресторатора Аркадия Новикова об увеличении площади летних веранд заведений общепита.

В части эпидемиологической целесообразности я, безусловно, готова вас поддержать, — сказала она в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Глава ведомства также напомнила, что решение об изменении площадей веранд принимается властями городов и муниципалитетов.

Работа заведений общепита в России после снятия введённый из-за пандемии коронавируса ограничений возобновляется с открытия летних веранд. Данная мера призвана снизить риск распространения инфекции. Индекс возобновления работы ресторанов в настоящее время составляет чуть более 40%. В Москве, где разрешено открыть и террасы, и основные обеденные залы, — 87,7%.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал восстановление ресторанного бизнеса в ближайшие месяцы после снятия ограничений. По прогнозам Федерации рестораторов и отельеров России, это произойдёт только к концу 2020 года. При этом в организации отметили, что к этому сроку многие заведения могут закрыться.