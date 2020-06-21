Рестораторы опровергли слова Собянина о быстром восстановлении

https://static.news.ru/photo/0d771c24-b3cd-11ea-a70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов прокомментировал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о восстановлении бизнеса через месяц после открытия. По его словам, большинство заведений будут работать в убыток на взятые кредиты.

Он отметил, что в настоящий момент открыты только летние веранды, которые составляют 4–5% от общего объёма. Когда говорят об открытии отрасли, имеется в виду физическое открытие ресторанов, а не доходы заведений, передаёт «Говорит Москва».

Да, многие рестораны откроются. Однако проблема в том, что они сегодня имеют огромные долги, кассовые разрывы. Всё-таки рестораторы планируют, что в ближайшее время выручки не хватит для нормального функционирования, рестораны будут по-прежнему работать в убыток, — подчеркнул он.

Небольшие субсидии не покрывают расходы, так как компенсируют лишь малую их часть. Восстанавливать бизнес люди планируют на кредиты.

Миронов отметил, что время восстановления зависит от конкретного заведения. Фастфуд и кафе на фуд-кортах быстро начнут работать в прежнем режиме, а рестораны среднего и высокого уровня закроются.

Если будут деньги, люди будут ходить. Если не будет денег, а будет страх перед коронавирусом, рестораны будут стоять полупустые и будут терпеть убытки, — добавил он.

По его прогнозу, при хорошей ситуации рынок восстановится в ноябре–декабре. Однако к этому моменту многие заведения прекратят существование.

Накануне Собянин заявил, что ресторанный бизнес после снятия ограничений заработал на 65%. Но и этот факт превзошёл ожидания рестораторов. Мэр Москвы уверен, что ресторанный бизнес полностью восстановится уже в ближайшие месяцы. Собянин добавил, что не ожидал такого наплыва людей в кафе и летние веранды. Места в них, особенно в центре, забронированы на месяц вперёд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что траты москвичей после открытия летних веранд при заведениях общепита увеличились незначительно. В первый день они выросли лишь на 10% по сравнению с тратами недельной давности, когда рестораны и кафе работали только навынос.