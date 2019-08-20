https://static.news.ru/photo/19812110-c3d5-11e9-8c48-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты Росконтроля в рамках нового исследования выяснили, какой кетчуп соответствует заявленной категории.

В исследовании приняли участие 7 брендов кетчупа: Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов», «365 дней». Все они были закуплены в обычных продуктовых магазинах.

Лучшим, по оценке экспертов, стали продукты брендов Mr.Ricco и «О`кей». в них массовая доля растворимых сухих веществ не менее 23%.

В кетчупах «Капитан припасов» и «365 дней» эксперты отметили низкий показатель содержания томатов.

Так в продуктах «Каждый день» и «365 дней» содержание консервантов выше разрешённого. Причём в первом был обнаружен синтетический краситель.

По результатам исследования эксперты посоветовали потребителям покупать кетчупы Mr.Ricco, «Моя семья», «О`кей» и «Махеевъ».

Как ранее писал News.ru, Росконтроль составил рейтинг сливок с массовой долей жира 20%. Эксперты выборочно проверили образцы семи брендов, и часть продукции тесты не прошла.