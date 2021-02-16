В Роскомнадзоре заявили об отсутствии жалоб на соцсеть Clubhouse

https://static.news.ru/photo/091562a4-7087-11eb-a039-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор не выявил жалоб на социальную сеть Clubhouse, ведомство продолжает мониторинг площадки. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе РКН.

Социальные сети и сервисы, которыми пользуются граждане России, находятся в зоне постоянного внимания Роскомнадзора. Жалоб на Clubhouse в настоящее время в Роскомнадзор не поступало, — цитирует ТАСС представителей Роскомнадзора.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будут приняты «соответствующие меры».

Как сообщал NEWS.ru, первый зампред комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов призвал Роскомнадзор и правоохранительные органы заняться изучением и контролем новой соцсети Clubhouse.

Соцсеть была запущена в 2020 году. Чтобы попасть в систему, нужно получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей. При этом в Clubhouse возможно только голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Платформа доступна только на iOS.