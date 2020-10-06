В Роскачестве выяснили, какими товарами недовольны россияне

https://static.news.ru/photo/9fa0d3fe-0866-11eb-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян считают низким качество колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и мясных консервов. Колбасы устраивают только 57% россиян, котлеты, пельмени, блинчики и другие замороженные полуфабрикаты — 59%, а мясные консервы — 60% респондентов.

Опрос проводили специалисты Роскачества среди почти 3 тыс. мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше, сообщается на сайте организации.

В категории колбасных изделий 39% покупателей считают, что «цена не соответствовала качеству». В категории замороженных полуфабрикатов больше всего (31%) россиян не устраивает их вкус и запах.

При этом почти всеми остальными категориями продовольственных товаров россияне удовлетворены. У них меньше всего претензий к качеству приправ, специй и пряностей. Продукты устроили 86% респондентов. Другими приемлемыми товарами названы мука (85%), макароны (85%), а также вода питьевая и минеральная (85%).

Наивысшие цифры одобрения среди непродовольственных товаров собрали туалетная бумага (85%), товары для женской гигиены (85%) и зубная паста (83%). Меньше всего россиян (66%) устроило качество автомобильного топлива. Главная претензия — «цена не соответствовала качеству». Также мало покупателей довольны качеством обуви (68%) и детских игрушек (69%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что самый популярный среди российских покупателей сыр — «Российский», также спросом пользуется плавленый сыр. Это следует из результатов опроса, проведённого международной исследовательской компанией Ipsos. Из твёрдых сыров, имеющихся в продаже, покупатели отдают предпочтение таким сортам, как «Голландский», «Гауда», «Маасдам», «Пармезан» и «Тильзитер». При этом 96% участников опроса в течение трёх месяцев ели или использовали при приготовлении различных блюд твёрдый сыр.