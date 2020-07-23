Россиянам рассказали, как правильно выбирать мороженое

https://static.news.ru/photo/ab72d4b8-cd77-11ea-aac5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества подготовили ряд рекомендаций по правильному выбору мороженого.

По словам экспертов, лакомство должно быть равномерного цвета и без кристалликов льда. Последнее может говорить о повторной заморозке. «Оттенки белого» зависят от процента жирности. Чем эти показатели выше, тем цвет желтее. Неоднородный цвет может значить, что на производстве продукт плохо перемешали с добавками.

При изготовлении кондитерской глазури используются растительные жиры. Её состав обязательно должен быть расшифрован: либо на маркировке, либо отдельно, либо в общем составе продукта. Глазурь не должна излишне крошиться. Белые крупинки или налёт такого же цвета на ней являются свидетельством нарушений технологии производства или хранения.

О нарушении режима хранения или истечении срока годности может говорить деформация упаковки. Если после хранения в морозилке часть мороженого откалывается, то, по мнению специалистов, такой продукт тоже нельзя назвать качественным.

По сообщению Роскачества, мороженое стоит называть «продукт замороженный», если содержание растительных жиров в нём достигает 100%. Вообще их использование разрешается только в приготовлении лакомства с заменителем молочного жира, однако оно не должно превышать половину от общей массы.

В производстве часто используют красители, ароматизаторы и не только. Специалисты подчеркнули, что купить мороженое без стабилизаторов не получится. В производстве они выполняют важные функции, например сохраняют стабильность при хранении.

Действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет. Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры — отдать образец в лабораторию. Стоит отметить, что мороженое с растительными жирами стоит дешевле, — цитирует экспертов ТАСС.

В Роскачестве добавили, что необходимо всегда обращать внимание на жирность продукта. Содержание жира всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого: молочное (не более 7,5%); сливочное (от 8,0 до 11,5%); пломбир (от 12,0 до 20,0%).

Как ранее писал NEWS.ru, в Роскачестве напомнили, что рыба и раки из любого водоёма могут быть опасными, так как в них могут присутствовать паразиты, заметить которых крайне трудно. Во избежание заражения необходимо соблюдать правила обработки этих продуктов и не покупать их в местах незаконной торговли.