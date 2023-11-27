В Росавтодоре объяснили, почему асфальт в России укладывают в дождь и снег Росавтодор: класть асфальт можно во время моросящего дождя и при слабом морозе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дорожным службам в России нельзя укладывать асфальтобетонную смесь на мокрую поверхность, рассказали NEWS.ru в Росавтодоре. При этом в ведомстве отметили, что благодаря современным технологиям обеспечить высокое качество покрытия возможно в мороз до минус 10 градусов.

На мокрую поверхность асфальтобетонную смесь укладывать, конечно, нельзя. Влага быстро охлаждает рыхлую смесь и препятствует прочному сцеплению слоев. Но благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз. Проводить работы можно во время моросящего дождя и при температуре до минус 10 градусов, — сказали в Росавтодоре.

В ведомстве уточнили, что дорожное покрытие нельзя укладывать и при отрицательной температуре с ветром скоростью более 6 м/с. При этом допускается работать с «теплыми смесями» в случае ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов заявил, что многие водители зимой не могут отличить низкие округлые заграждения от сугробов и в результате повреждают свои машины. В связи с этим парламентарий предложил заменить бетонные полусферы на более заметные аналоги. Перед этим Власов также предлагал освободить водителей от штрафов за несоблюдение дорожной разметки во время снегопадов.