В Госдуме предложили освободить от штрафов водителей во время снегопадов Депутат Власов предложил объявить амнистию по штрафам для водителей из-за снегопадов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил объявить амнистию по штрафам для водителей при несоблюдении требований дорожной разметки, сообщает RT. Соответствующее письмо было отправлено на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова. В нем Власов подчеркнул, что из-за аномальных погодных условий разметка становится незаметной и водители теряют деньги.

Прошу Вас оценить целесообразность объявления «зимней амнистии», предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий, — говорится в письме.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать, если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом ПДД. Он добавил, что также есть неясности в работе самих эвакуаторов. Эвакуировать транспорт могут и по причине уборки улиц, если автомобиль мешает спецтехнике, отметил он.

При этом адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько подчеркнул, что несмотря на снегопады и плохую видимость на дорогах, камеры видеофиксации продолжают следить за пересечением ограничительных разметок, а значит, водители в случае нарушения правил дорожного движения могут быть оштрафованы. Он отметил, что камера делает не один снимок, а несколько и в связи с этим вероятность нахождения ею разметки высока.

При этом адвокат уточнил, что зачастую дорожные знаки дублируют разметки, и водитель, не соблюдая их требования, также нарушает правила дорожной безопасности. Радько отметил, что при данном нарушении предусмотрен штраф в размере 500 рублей.