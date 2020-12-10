В РФ за сутки зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cfe61910-3b89-11eb-9281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медики выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В целом за пандемию в РФ коронавирусом заразились 2 597 711 человек.

Кроме того, в стране за 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагностированным COVID-19. В общей сложности жертвами инфекции стали 45 893 россиянина.

Также в оперштабе отметили, что в течение прошедших 24 часов из российских больниц по выздоровлении был выписан 26 171 пациент. Всего с болезнью смогли справиться 2 059 840 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, Соединённые Штаты Америки за время пандемии коронавирусной инфекции нового типа потеряли больше своих граждан, чем во время Второй мировой войны. Журналисты сообщили об этом в пятницу, 11 декабря.

На сегодняшний день с начала пандемии, по сведениям Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заразились 15 616 380 человек, 5 985 047 пациентов смогли выздороветь, 292 179 американцев умерли.