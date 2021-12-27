В РФ предложили ещё один способ использования маткапитала

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ещё один способ использования маткапитала. По её мнению, одного из членов семьи следует наделить правом использовать данные средства на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС, сообщает RT.

Волынец отправила соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Детский омбудсмен объяснила свою инициативу обращениями, которые получает аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.

В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат, — пояснила Волынец.

Ранее стало известно, что приобретённую на средства материнского капитала недвижимость необходимо запретить изымать за долги. С таким предложением выступила Ирина Волынец. Омбудсмен также считает, что при приобретении такого жилья родители обязаны выделить детям доли в собственности.