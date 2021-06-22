В России предложили запретить пластиковую упаковку для яиц

Упаковка для яиц из полистирола может попасть под запрет в России. Она включена в перечень неперерабатываемых пластиковых товаров и упаковки, опубликованный на сайте Российского экологического оператора (РЭО).

Всего список включает в себя 28 пунктов. В числе подлежащих запрету пакеты в форме кувшина, пластиковые капсулы для кофе, саше-пакеты, композитные тубы для зубной пасты и другие виды упаковки. Перечень направлен для рассмотрения в Минпромторг и Минприроды.

В РЭО предлагают полностью перейти на упаковку для яиц из пульпекартона. Сейчас её доля в России составляет 70%, хотя производственных мощностей хватит для того, чтобы покрыть потребности отечественного рынка полностью.

В ведомстве отметили, что единственная проблема состоит в том, что некоторые птицефабрики используют фасовочные станции, предназначенные для работы с полистиролом. Им придётся заменить эти линии. Переоборудование можно плавно провести в течение двух лет.

В РЭО добавили, что в России пульпекартон использует практически только для упаковки яиц. Однако во всём мире этот материал применяется гораздо шире.

Ранее сообщалось, что правительство России занимается разработкой поправок в законодательство, которые запретят использование ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды, а также цветного пластика.