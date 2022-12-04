В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи столкнулись со сбоями в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные детектора сбоев от Brand Analytics. На сервисе зарегистрировано более 150 жалоб.

На сбои жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Но и в Ростове-на-Дону, а также в ряде других городов наблюдается аналогичная проблема.

В основном пользователи жалуются на отсутствие работы социальной сети, в частности приложения. Часть пользователей также испытывает трудности с отправкой и получением сообщений.

В пресс-службе соцсети сообщили, что некоторые пользователи могут кратковременно испытывать трудности с отправкой сообщений, однако в ближайшее время сервис заработает в обычном режиме.

В октябре в работе сервера также произошел сбой. Тогда большинство пользователей социальной сети заявили о проблемах с работой сервиса, а также с приложением. Кроме того, сообщалось о проблемах с работой веб-сайта.

До этого стало известно, что все приложения холдинга VK пропали из магазина приложения App Store. Помимо приложений экосистемы социальной сети «ВКонтакте», удалена в том числе почта Mail.ru. В дальнейшем выяснилось, что пропали также другие приложения экосистемы социальной сети — «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», VK Play и «VK Админ», а также другие приложения холдинга VK, включая почтовый сервис @Mail.ru. При этом отмечается, что ранее установленные на устройства Apple приложения работают в штатном режиме.