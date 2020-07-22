В Приднестровье ввели штрафы за использование телефона за рулём

https://static.news.ru/photo/fac159b0-cc49-11ea-850f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный Совет Приднестровья принял поправки в законодательство, предусматривающие введение административной ответственности за использование телефона во время управления автомобилем.

Законопроект направлен на снижение аварийности на дорогах, — цитирует РИА Новости вице-спикера парламента Галину Антюфееву.

Парламентарии Приднестровья считают, что не менее четверти всех ДТП происходит из-за пользования телефона во время движения. При этом запрет на использование телефона за рулём существует с 2017 года, но водители пренебрегали им.

Теперь за первое правонарушение предусмотрен штраф в размере 92 приднестровских рублей ($6), а за повторное — 552 рубля ($34). Отмечается, что факт использования телефона будет устанавливаться инспектором при участии свидетелей. Видеокамеры не будут участвовать в этом процессе.

В настоящее время на территории Приднестровья живёт порядка 220 тысяч граждан РФ. Но многие из них имеют паспорта других государств. Чаще всего — Молдавии или Украины. При этом все они по-прежнему считают себя россиянами. Красносельский связывает эту проблему с процессами, которые происходили во время и сразу после развала Советского Союза.

Ранее NEWS.ru писал, что РФ не будет прекращать миротворческую миссию в Приднестровье и не собирается обсуждать этот вопрос.