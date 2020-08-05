В превращённом в мечеть соборе Святой Софии умер турецкий муэдзин

https://static.news.ru/photo/45ee8480-d735-11ea-8f3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в превращённом в мечеть соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле.

Мы выражаем соболезнования семье и родственникам <...> Османа Аслана, скончавшегося от сердечного приступа, — цитирует РИА Новости администрацию губернатора города.

Отмечается, что священнослужитель не перенёс сердечного приступа, который случился с ним во время исполнения волонтёрских обязанностей экскурсовода в соборе Святой Софии. Аслан был муэдзином мечети Ухуд района Кягытхане в Стамбуле.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Это памятник ЮНЕСКО первой половины VI века. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был превращён в мечеть, а в 1935 году приобрёл статус музея Айя-София.

В начале июля Государственный совет Турции отменил постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в Айя-Софии.

24 июля в Айя-Софии прошёл первый с 1934 года пятничный намаз, писал NEWS.ru.