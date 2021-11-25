В Подмосковье закрылись все детские дома

В Московской области в 2021 году закрылись все детские дома, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню матери в Доме правительства Подмосковья, передаёт РИА Новости. В 2020 году из-за пандемии коронавируса сотрудники сиротских детских учреждений Подмосковья временно забрали 300 детей к себе в семьи, 67 сирот остались там жить.

В Московской области в 2013 году было 44 детских дома, как известно, там очень заботливые воспитатели, педагоги, но лучше, чтобы детских домов не было. И мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом 2021 году все наши детские дома закрыты, — сказал Воробьёв.

Он добавил, что всех детей забрали приёмные семьи, которые «дарят им любовь» и стали для них по-настоящему родными.

В 2020 году по поручению Воробьёва власти региона приложили ряд усилий для максимального сокращения детских домов. В частности, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, сотрудники сиротских учреждений забрали 300 воспитанников в свои семьи. Также был введён дистанционный формат при усыновлении. Так, в режиме видеоконференции проходило собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья и знакомство будущих родителей или опекунов с детьми.