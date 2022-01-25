Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против «омикрона»

Pfizer и BioNTech объявили, что начали клинические испытания вакцины против «омикрон»-штамма коронавируса. В ходе исследования будут созданы разные группы для сравнения различным схем введения уже применяемого препарата и нового варианта. Об этом говорится в заявлении компаний, опубликованном на сайте BioNTech.

Pfizer и BioNTech сегодня объявили о начале клинического изучения для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности основанной на «омикроне» вакцины-кандидата среди здоровых взрослых от 18 до 55 лет, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в испытаниях принимают участие до 1420 человек, которые разделены на три группы. Первая охватывает порядка 600 участников, которые за 90 и 180 дней до начала исследования уже получили две дозы вакцины. Вторую группу примерно такой же численностью составляют люди, которым была сделана третья — бустерная — прививка. В третью группу — около 200 человек — входят непривитые и до cих пор не болевшие коронавирусом люди. Они получат впоследствии три дозы новой вакцины.

Ранее сообщалось, что бустерную дозу вакцины Pfizer от коронавируса для подростков 12–17 лет окончательно одобрил американский медицинский регулятор CDC (Центры контроля и профилактики заболеваний). При этом CDC рекомендует, чтобы подростки в возрасте от 12 до 17 лет получали ревакцинацию не ранее чем через пять месяцев после полной вакцинации. Кроме того, бустерной дозе Pfizer дал зелёный свет другой медицинский регулятор США — FDA. Также регулятор разрешил проводить ревакцинацию детей от пяти лет, страдающих иммунными заболеваниями.