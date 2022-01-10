В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта

В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), в убийстве которого обвиняется его жена Марина Кохал, сообщил РИА Новости адвокат со стороны защиты Антон Кобит. В городской прокуратуре уточнили, что дело поступит в суд только после того, как прокурор утвердит обвинительное заключение. Пока же представитель прокуратуры лишь знакомится с материалами дела.

Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу. В скором времени Кохал предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа, — сказал Кобит.

Ранее в Санкт-Петербурге прекратили дело против 68-летней Елены Кoхал — тёщи расчленённого рэпера Энди Кaртрайта, которую считали пособницей убийства. Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Адвокат женщины заявил, что будет добиваться реабилитации подзащитной.

Рэпер Энди Картрайт был убит в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Следователи считают, что жена убила его в результате конфликта, после чего расчленила тело. В квартире были обнаружены пять пакетов с фрагментами тела музыканта. Сама Марина Кохал утверждает, что её муж скончался от передозировки наркотиками. После этого она якобы расчленила его тело, чтобы никто не узнал о наркотиках, однако позже связалась с адвокатом и по её совету обратилась в полицию.