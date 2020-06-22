В Петербурге столкнулись шесть автомобилей

https://static.news.ru/photo/dc54b490-b4b1-11ea-9e20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузовой КамАЗ столкнулся с пятью легковыми машинами на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, по предварительным данным, в столкновении один человек погиб, ещё семеро пострадали.

На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что авария произошла на севере в районе ЗСД со стороны Кронштадта. В результате проезд по дороге был полностью перекрыт. Свидетели сообщили, что машины лежат на машинах, «как в кино».

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и маршрутки. В результате один человек погиб и ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.