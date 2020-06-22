В Петербурге столкнулись шесть автомобилей

Грузовой КамАЗ столкнулся с пятью легковыми машинами на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, по предварительным данным, в столкновении один человек погиб, ещё семеро пострадали.
На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля КамАЗ и пяти легковых автомобилей, —
цитируетагентство сообщение ведомства.
Отмечается, что авария произошла на севере в районе ЗСД со стороны Кронштадта. В результате проезд по дороге был полностью перекрыт. Свидетели сообщили, что машины лежат на машинах, «как в кино».
Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей и маршрутки. В результате один человек погиб и ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.
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