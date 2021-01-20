В Петербурге снова выявили наибольшее число случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/3252f214-5afa-11eb-b15c-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
На территории Санкт-Петербурга второй день подряд выявляют самое большое по стране количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В течение прошедших суток в городе на Неве COVID-19 диагностировали у 3347 граждан. На втором месте идёт Москва. В столице коронавирус за 24 часа выявили у 2452 человек. Об этом в среду, 20 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с журналистами объяснил, почему город обходит Москву по выявлению новых случаев COVID-19. По мнению врача, данный факт непосредственно связан с недисциплинированным отношением местных жителей к соблюдению дистанцирования и использования специальных средств индивидуальной защиты. Также немаловажно то, что столица вступила в пандемию раньше северного города. Поэтому в столице и формирование естественного иммунитета проходит быстрее.
Как отметил Вознесенский, петербуржцы хуже выполняют предписания в рамках пандемии.
И третий момент — вакцинация всё-таки, насколько я вижу по средствам массовой информации, затронула в Москве большее количество граждан на сегодняшний день, чем в Петербурге. Всё вместе это сказывается на статистике новых заболеваний, — цитирует кандидата наук РИА Новости.
Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки зарегистрировано 21 152 новых случая коронавируса в 85 российских регионах. У 11,6% заболевших (2452) не было клинических проявлений болезни. За весь период пандемии в РФ COVID-19 диагностирован у 3 633 952 человек.
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