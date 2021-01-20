В Петербурге снова выявили наибольшее число случаев заражения COVID-19

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В России появятся специальные сертификаты для людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Эти документы помогут гражданам РФ при выезде в другие страны. В настоящее время вопрос выдачи сертификатов прорабатывают в кабинете министров. Об этом в среду, 20 января, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее стало известно, что в Башкирии будет введена практика COVID-паспортов для местных жителей. Власти республики объявили, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19, будет выдаваться специальный...