В ОП предложили сделать детсады бесплатными для детей безработных родителей

https://static.news.ru/photo/714eeeea-a0ac-11ea-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безработных россиян предложили освободить от платы за пребывание их детей в детсадах до конца 2020 года. Автором инициативы является член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Хамраев пояснил, что воспользоваться такой возможностью, если инициатива будет одобрена, смогут только родители, которые официально встали на учёт в службе занятости. Предлагаемая мера направлена на поддержку семей, пострадавших в результате кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Считаю целесообразным рассмотреть возможность полного освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции с 31 марта по 31 мая, — пояснил член ОП.

Как писал NEWS.ru ранее, в Минпросвещения планируют организовать в июне кружки и секции для школьников, которые будут в этом нуждаться. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.