В «Норникеле» объяснили своё несогласие с объявленной суммой ущерба

https://static.news.ru/photo/26eea39a-f71e-11ea-8dab-fa163e074e61_660.jpg На месте разлива Фото: Norilsk Nickel Press Service/Global Look Press

Компания «Норильский никель» считает, что объявленная Росприроднадзором сумма ущерба экосистеме в результате инцидента с разливом дизтоплива в Норильске нуждается в корректировке по двум причинам. Об этом заявил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

По его словам, первый момент, вызывающий сомнения в правильности подсчётов ведомства, — дата объявления суммы, которая была озвучена 6 июля 2020 года. Он подчеркнул, что это было сделано до окончания третьего этапа ликвидации последствий аварии. По словам Грачева, после этого специалисты компании собирали разлившуюся топливно-водяную смесь в течение ещё двух месяцев, передаёт РИА Новости.

А сейчас какая эта цифра будет? То есть мы ещё за два месяца собрали дополнительно, и получается, что это не учитывается, — сказал он.

Второй момент, вызывающий, по его мнению, сомнения, — штрафной коэффициент, который определяет бездействие собственника предприятия по ликвидации аварии. Росприроднадзор взял за основу коэффициент 5, предполагающий бездействие «Норникеля» в течение 500 часов после инцидента.

Но этого нет. Мы сразу начали действия по ликвидации последствий, — заявил Грачев.

Он рассказал, что уже 31 мая позвонил первому заместителю главы морской спасательной службы и этот звонок зафиксирован.

Через 12 часов они уже были на месте. То есть 1 числа (июня) уже первые заградительные боны были поставлены. Какое же бездействие 500 часов? — сказал вице-президент.

Грачев отметил, что согласиться с таким коэффициентом означало бы согласиться с тем, что в течение 25 суток после аварии не предпринималось никаких действий не только «Норникелем», но и «Транснефтью», «Газпромнефтью», сотрудниками МЧС и другими структурами.

Поэтому вот эти два принципиальных момента свидетельствуют о том, что, вполне возможно, методика не совсем корректна, — подытожил он.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Тогда один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. В самой компании с такой суммой не согласились.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Норникель» затратил на ликвидацию разлива топлива на ТЭЦ-3 около 8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Сергей Дяченко.