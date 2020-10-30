В ночь на 31 октября в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

https://static.news.ru/photo/2f27f1dc-1aba-11eb-a65a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице и Московской области в ночь на 31 октября объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По его данным, в городе ожидается туман, видимость составит 500–800 метров. Кроме того, в Московской области также ожидается туман, видимость будет составлять 200–700 метров. Предупреждение действует с 21:00 30 октября до 09:00 31 октября, передаёт «Вечерняя Москва».

Раннее NEWS.ru писал о том, что погодные факторы оказывают влияние на восприимчивость людей к коронавирусу, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.