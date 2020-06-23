В Нижегородской области женщина 26 лет держала дочь взаперти

https://static.news.ru/photo/da216c60-b563-11ea-84ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Нижегородской области жительница деревни Татьяна Бушуева 26 лет не выпускала свою дочь Надежду из дома, поскольку опасалась возможных опасностей. Об этом журналистам рассказал глава администрации Арефинского сельсовета Вачского района Василий Товарнов.

Это всё началось 26 лет назад, когда девочка закончила восемь классов. Мать, Татьяна Борисовна, стала её оберегать, стала держать её дома взаперти. Она ни работать, ни учиться никуда не пошла, — рассказал Товарнов журналистам РИА Новости.

По его словам, кроме этих странностей с семьёй всё было нормально. Мать работала в магазине, когда она ушла на пенсию, то женщины стали вести замкнутый образ жизни.

Я с 2010 года сколько не пытаюсь с ней разговор вести, мать не идет на контакт, — объяснил глава сельской администрации.

Он пояснил, что другим жителям отшельницы не доставляли какого-либо неудобства. Представители социальной защиты и местных властей пытались оказать помощь семье, но их отказывались пускать на порог. Товарнов отметил, что около года назад Татьяна Бушуева стала просить администрацию района выдать деньги на питание.

Мы стали выяснять, что да как, но она на контакт не идет, отвечает: «У нас все хорошо, не лезьте в нашу семью», — рассказал глава администрации.

На прошлой неделе мать заболела и её на скорой помощи увезли в больницу в посёлке Вача. Только после этого дочь, оставшаяся без материнского контроля, решилась покинуть дом.

По словам Товарнова, 42-летняя Надежда имеет только восемь классов образования, из документов у неё есть свидетельство о рождении, никогда не было паспорта. Когда пожилую мать увезли в больницу, женщина сама пришла в администрацию, попросила устроить её на работу и выдать документы.

Я позвонил в Вачу, чтобы ждали её — хотел отвезти её в больницу пройти медобследование, в соцзащиту, чтобы куда-то определить её. Она — ни в какую, боится, — рассказал глава сельсовета.

Мужчина уточнил, что что в 2006 году женщину обследовали и признали вменяемой. Она рассказывала, что мать не разрешала ей никуда уходить, а с годами дочь перестала пытаться покинуть дом.

Может, она сейчас потихоньку адаптируется к жизни, но она боится людей. Какое-то время её бы надо в реабилитационный центр, чтобы врачи её наблюдали, чтобы к жизни ее адаптировать, — рассказал Товарнов.

В соцзащите пояснили, что длительное время пытались оказать помощь этой семье, но женщины отказывались от большинства предложений. Они получали пособия и продуктовые наборы, но не пускали в дом социальных работников. Не брали посуду, одежду и постельное бельё.

Говорят — отстаньте от нас, мы живем, как нам нравится. На основании какого нормативного акта мы можем принудительно заставить, если они не признаны невменяемыми? — заявила журналистам начальник отдела предоставления социальных услуг управления соцзащиты населения Вачского района Лариса Михеева.

По её словам, нет никаких оснований, чтобы поместить дочь в реабилитационный центр, поскольку она не является инвалидом и у неё нет психических заболеваний.

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