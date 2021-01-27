В МВД рассказали об уголовных делах после акций 23 января

https://static.news.ru/photo/cb1ad1f6-60a4-11eb-8c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция возбудила несколько уголовных дел после акций в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей России 23 января, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По её словам, расследования проводятся в том числе по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

С 18 по 23 января в Интернете распространялись призывы к участию в мероприятии, «несмотря на введённые санитарно-эпидемиологические меры», а 23 января люди вышли на улицы, что сопровождалось «массовым выходом граждан на проезжие части городских дорог общего пользования, совершением иных преступлений и правонарушений», заключила Волк.

По данным фактам сотрудниками полиции были инициированы проверки, по результатам которых уже приняты процессуальные решения, в том числе возбуждены уголовные дела, — рассказала она.

Волк отметила, что 24 января следственная часть ГСУ ГУ МВД по Москве возбудила уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения на группу лиц. Силовики считают, что под руководством организаторов мероприятия они «осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы».

Аналогичное дело было возбуждено в Санкт-Петербурге 23 января. Там, по версии МВД, люди вышли на проезжую часть улицы Малой Морской и, мешали движению машин, вынуждая их водителей резко тормозить.

Дело по той же статье возбудили во Владивостоке, где, по данным правоохранительных органов, активисты заблокировали движение по удицам Светланской, Алеутской, Семеновскойи по Океанскому проспекту, чем затруднили проезд транспорту, в том числе скорой помощи. В Ижевске дело возбудили по статье о движении, угрожающем безопасной эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, — добавила представитель министерства.

Она рассказала, что на Пушкинской площади столицы находились люди, которые должны были оставаться дома из-за заражения COVID-19. Таким нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передаёт ТАСС.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.