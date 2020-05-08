В МВД не заметили роста домашнего насилия в период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/e4521bdc-927f-11ea-8b0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост случаев домашнего насилия в России в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не зафиксирован. По крайней мере, статистика не показывает изменения ситуации в семейно-бытовой сфере в худшую сторону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Агентство отмечает, что в первом квартале 2020 года случаев домашнего насилия зафиксировано меньше на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство внутренних дел отказывается ужесточать ответственность за побои, которые квалифицируются как домашнее насилие. Сейчас за это предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей либо административный арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. Вопрос об ужесточении наказания прорабатывался с Минюстом.