https://static.news.ru/photo/719bc7ac-d919-11e9-94db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Больше всего пропавших без вести граждан разыскивают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и

Ленинградской области. Об этом News.ru сообщили в МВД России.

Чаще всего в органы внутренних дел поступают заявления о розыске несовершеннолетних. Абсолютное их большинство — это подростки, убегающие из социальных и образовательных учреждений, а также из проблемных семей. Многие несовершеннолетние сами не хотят, чтобы их нашли, и делают всё возможное, чтобы скрыться от родителей, опекунов, воспитателей и сотрудников полиции. Как правило, такие несовершеннолетние возвращаются самостоятельно или находятся сотрудниками полиции в кратчайший срок, — добавили в министерстве.

Отмечается, что розыск пропавшего без вести человека начинается немедленно — сразу же после поступления в дежурную часть органа внутренних дел заявления вне зависимости от срока, который прошёл с момента пропажи.

Вместе с тем разыскное дело в отношении пропавшего заводится не позднее десяти суток с момента поступления заявления (сообщения) о его розыске. Сам розыск пропавших граждан ведут в течение 10 лет с момента заведения разыскного дела.

Ранее в МВД рассказали, что основными причинами пропажи людей без вести могут служить асоциальный образ жизни, возраст и состояние здоровья, явное пренебрежение условиями безопасности жизни и/или равнодушное отношение окружающих людей. Кроме того, люди могут пропадать без вести в связи с криминальными обстоятельствами.

По данным на 2017 год, на территории России разыскивались чуть больше 83 тысяч пропавших без вести. Вместе с тем к 2018 году эти данные сократились на 7,7 тысячи.