В МВД назвали главные ошибки россиян при сдаче экзамена на права

С введением новых правил сдачи экзаменов на водительские права вдвое сократилось число тех, кто сумел сдать тест с первого раза. С этой задачей справились только 13% экзаменуемых, тогда как в 2020 году средний показатель составлял 26%, рассказали «Коммерсанту» в МВД.

В ведомстве назвали три ошибки, которые будущие водители чаще всего совершают при сдаче экзамена. Они не предоставляют установленное правилами преимущество другим участникам движения, забывают включать сигналы поворота или делают это не вовремя, а также игнорируют сплошную линию разметки, паркуясь на стоянке.

Кроме того, экзаменуемые нередко демонстрируют дезориентацию в пространстве во время движения из-за того, что не знакомы заранее с учебным маршрутом.

В МВД отметили , что влияние новых правил сдачи экзамена на аварийность следует оценивать как минимум через год.

Ранее ГИБДД рассказали, что будущие водители часто пытаются жульничать при сдаче теоретической части экзамена. Для этого они прячут технические устройства на одежде, в медицинских масках и даже в обуви.