В МВД подсчитали, сколько россиян поучаствовали в акции «Бессмертный полк» МВД: в акции «Бессмертный полк» в России прияли участие 12 млн человек

Акция памяти «Бессмертный полк» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 12 миллионов россиян по всей стране, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 9 мая 2022 года мероприятие впервые после двух лет пандемии коронавируса прошло в традиционном формате.

В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 миллионов человек, — говорится в сообщении ведомства.

Акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате впервые после двухлетнего перерыва. Президент России Владимир Путин с 2015 по 2019 год принимал участие в мероприятии, 2022 год не стал исключением — он присоединился к колонне россиян, идущих с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.