В акции «Бессмертный полк» приняли участие более 12 миллионов россиян по всей стране, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 9 мая 2022 года мероприятие впервые после двух лет пандемии коронавируса прошло в традиционном формате.
В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 миллионов человек, — говорится в сообщении ведомства.
Акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате впервые после двухлетнего перерыва. Президент России Владимир Путин с 2015 по 2019 год принимал участие в мероприятии, 2022 год не стал исключением — он присоединился к колонне россиян, идущих с портретами своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.