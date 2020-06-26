В Москве жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки скончались ещё 20 человек. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 20 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число случаев с летальным исходом — 3714. Накануне скончались 25 пациентов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

На 26 июня в России 620 794 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 6800. Выздоровели 384 152 человека, из них 8988 пациентов — за истекшие 24 часа, умерли 176 пациентов. В Москве летальным исходом коронавирус закончился для 3694 пациентов, 25 из них умерли за последние сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции на территории России 26 июня достиг отметки в 0,91. В Москве указанный показатель составил недельный минимум — 0,85. Об этом стало известно из подсчётов данных, предоставленных оперштабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, ситуация с эпидемией стабилизировалась в России. С таким заявлением выступила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Коронавирусная инфекция идёт на спад в России.